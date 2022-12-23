Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам Общество, 20:00
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:00
Сын Кадырова рассказал о впечатлениях от победного дебюта в ММА Спорт, 19:59
Путин наградил помощника Кадырова и полпреда Чечни Политика, 19:58
Путин осмотрел БМП на заводе в Туле Политика, 19:52
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 19:48
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:35
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
«Шпионивший для России» немецкий разведчик обладал доступом к данным США Политика, 19:27
Чемпион мира по футболу 2018 года объявил о завершении карьеры Спорт, 19:25
Компания Цукерберга выплатит $725 млн за утечку данных из Facebook Life, 19:21
Роскомнадзор проверит утечку паспортных данных водителей в «Ситимобиле» Бизнес, 19:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:14
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:05
Политика ,  
0 

Путин осмотрел БМП на заводе в Туле

Путин осмотрел БМП на заводе в Туле
Video

Президент России Владимир Путин на заводе «Щегловский вал» в Туле осмотрел БМП-2, поднявшись по ступенькам подставки для рабочих.

Глава государства посетил завод вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым и гендиректором предприятия Алексеем Вислогузовым, уточняет агентство «РИА Новости». Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет, президент осмотрел модели ЗРК «Панцирь-С».

«Щегловский вал» входит в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова». Предприятие создано в 1927 году и занимается разработкой комплексов ПВО, противотанковых ракетных комплексов и других вооружений.

Путин приехал в Тулу для участия в совещании по обеспечению потребностей вооруженных сил. Президент призвал представителей ОПК совершенствовать характеристики вооружений и оснащения военных «с учетом полученного боевого опыта» и предложил руководителям предприятий поделиться идеями о том, как решать существующие проблемы.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Владимир Путин БМП Тула

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал ключевую задачу оборонных предприятий
Политика
Путин сравнил потолок цен на нефть с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб.
Политика
Путин заявил, что Россия «пощелкает» поставленные на Украину Patriot
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter