Путин осмотрел БМП на заводе в Туле

Video

Президент России Владимир Путин на заводе «Щегловский вал» в Туле осмотрел БМП-2, поднявшись по ступенькам подставки для рабочих.

Глава государства посетил завод вместе с тульским губернатором Алексеем Дюминым и гендиректором предприятия Алексеем Вислогузовым, уточняет агентство «РИА Новости». Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет, президент осмотрел модели ЗРК «Панцирь-С».

«Щегловский вал» входит в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова». Предприятие создано в 1927 году и занимается разработкой комплексов ПВО, противотанковых ракетных комплексов и других вооружений.

Путин приехал в Тулу для участия в совещании по обеспечению потребностей вооруженных сил. Президент призвал представителей ОПК совершенствовать характеристики вооружений и оснащения военных «с учетом полученного боевого опыта» и предложил руководителям предприятий поделиться идеями о том, как решать существующие проблемы.