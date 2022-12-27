Лукашенко и Путин решили провести встречу в Русском музее

Путин встретился с президентом Белоруссии Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Русском музее в Санкт-Петербурге, передает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту.

Канал опубликовал фотографии Путина и Лукашенко, на которых те идут по коридорам музея, сидят друг против друга и беседуют в одном из залов.

На фотографии, где президенты общаются, за их спинами виден эскиз картины «Явление Христа народу» художника Александра Иванова. Само полотно хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Лукашенко приехал в Санкт-Петербург на саммит глав государств СНГ, который состоялся 26 декабря. Встреча проходила в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и продлилась примерно семь часов. Кроме российского и белорусского президентов, в ней участвовали еще семь политиков: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лукашенко на встрече с Путиным в Русском музее заметил, что на саммите и после него стороны смогли обсудить «многие вопросы», согласовать их и расставить точки над i. Что конкретно он имеет ввиду, белорусский президент не уточнил.