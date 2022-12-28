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Рогов сообщил о визите Кириенко на Запорожскую АЭС

Рогов: первый замруководителя администрации Путина Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Юрий Черничук и Сергей Кириенко
Юрий Черничук и Сергей Кириенко (Фото: vrogov / Telegram)

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Сергей Кириенко посетил ЗАЭС. Он проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников «Росатома», — говорится в сообщении Рогова. Он уточнил, что наибольшее внимание Кириенко уделил вопросам обеспечения безопасности станции и мерам по повышению ее надежности и работоспособности.

Вместе с директором объекта Юрием Черничуком Кириенко проверил условия работы сотрудников ЗАЭС. Рогов напомнил, что все работники перешли в «Росатом», с ними заключили новые трудовые договоры.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России после референдума, 5 октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. На протяжении спецоперации АЭС неоднократно обстреливали, Киев и Москва обвиняют в атаках друг друга.

26 декабря гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация усилила надежность Запорожской АЭС и занимается теплоснабжением как станции, так и города Энергодара, в котором она находится. По словам Лихачева, безопасность станции обеспечивают люди, которые раньше работали на ЗАЭС и перешли в «Росатом» после присоединения к России новых территорий.

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