На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Люди в бомбоубежище (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, следует из данных карты воздушных тревог. Сирены звучат с 12:20 (13:20 мск).

Утром воздушную тревогу объявляли в центральной и восточной частях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетном ударе по Харькову. Взрывы также были слышны в Краматорске, Славянске и Лимане в ДНР, передавал телеканал ТСН.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В тот день армия России начала наносить массированные удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуре страны. Президент Владимир Путин назвал удары по украинским объектам ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность к этому теракту отрицают.

Первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин 27 декабря сообщил о поражении 702 критических объектов инфраструктуры, в том числе электроподстанций, газопроводов и мостов. В целом ударами разрушено более 35 тыс. объектов.