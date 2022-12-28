В офисе Зеленского сообщили о ракетном ударе по Харькову

Жители Харькова рассказали о залпах, похожих на работу ПВО, информации о пострадавших пока нет. Удар был нанесен по юго-востоку города, метро приостановило работу на несколько минут

Кирилл Тимошенко (Фото: president.gov.ua)

По Харькову нанесен ракетный удар, на место выехали подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил в телеграм-канале заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей спрятаться в укрытиях. Очевидцы рассказали, что слышали два залпа, вероятно, работают системы ПВО, пишет портал «Страна».

Удар нанесен по Слободскому району на юго-востоке города, данных о пострадавших пока нет, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Харьковский метрополитен сообщил, что на пять минут приостанавливалось движение поездов по техническим причинам.

С 9:02 (10:02 мск) в Харькове и области была объявлена воздушная тревога, указывает «Украинская правда». Сирены включили в других восточных регионах Украины, а также в центре страны. Взрывы также слышны в Славянске, Краматорске и Лимане в ДНР, передает телеканал ТСН.

В конце прошлой недели, 24 декабря, удар был нанесен по Херсону, погибли мирные жители. Врио губернатора региона Владимир Сальдо обвинил в ударе украинских военных, встречные обвинения против российских сил выдвинули власти Украины.