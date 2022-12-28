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Мантуров допустил соглашение по покупке активов IKEA до конца года

Мантуров заявил о планах IKEA договориться о продаже активов в России до конца года
Вид на фабрику &laquo;IKEA Индастри Новгород&raquo;
Вид на фабрику «IKEA Индастри Новгород» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в России, компания намерена прийти к соглашению до конца этого года, заявил в интервью ТАСС вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», — сказал он.

Мантуров напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется получение согласия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России и соответствующее решение ФАС.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин говорил, что сделка по покупке мебельного завода IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта. В компании объяснили это решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. На заводах IKEA приостановили производство.

15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в России и начнет поиск новых владельцев для всех четырех местных заводов — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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Интерес к покупке российских активов IKEA проявляли, в частности, сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Гендиректор последней Максим Гришаков говорил, что компания готова купить активы IKEA при поступлении соответствующего предложения, поскольку у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры».

В октябре источники РБК рассказывали, что в покупке заводов IKEA заинтересованы лесопромышленный холдинг Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группа ПИК.

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