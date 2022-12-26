Новгородский губернатор назвал сроки покупки завода IKEA

Сделка по покупке мебельного завода IKEA в Новгороде находится на финальном этапе, ее завершение ожидается до конца первого квартала 2023 года, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в интервью «РИА Новости».

По словам Никитина, потенциальные покупатели уже побывали на заводе и ознакомились с его мощностями. В ноябре-декабре завод запускал для этого работу в тестовом режиме.

«Сейчас идут переговоры, есть несколько конкретных интересантов. Решение должна принять штаб-квартира указанной компании, которая, как вы понимаете, находится за пределами Российской Федерации, после чего согласование сделки пройдет на уровне Минпромторга России, где и будет, соответственно, приниматься окончательное решение», — уточнил он.

Губернатор не стал называть потенциальных инвесторов. Никитин добавил, что производство на фабрике после ее продажи можно будет запустить очень быстро и власти региона будут следить за сохранностью рабочих мест.

Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта. В компании объяснили это решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. На заводах IKEA приостановили производство.

15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в России и начнет поиск новых владельцев для всех четырех местных заводов — в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Интерес к покупке российских активов IKEA проявляли, в частности, сеть гипермаркетов «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff. Гендиректор последней Максим Гришаков говорил, что компания готова купить активы IKEA при поступлении соответствующего предложения, поскольку у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры».

В октябре источники РБК рассказывали, что в покупке заводов IKEA заинтересованы лесопромышленный холдинг Segezha Group (основной акционер — АФК «Система»), производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и группа ПИК.