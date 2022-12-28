В МИД заявили о «раздаче цифрового оружия» НАТО через Украину

Олег Сыромолотов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Украина в информационном пространстве представляет угрозы, которые носят универсальный характер, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД Олег Сыромолотов.

По его словам, «по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия».

«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — утверждает он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Украину в попытках вовлечь в конфликт страны НАТО и «сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России». Целью США и Североатлантического альянса, в свою очередь, он назвал «существенное ослабление или даже уничтожение» России.

«Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», — полагает министр.

Москва начала спецоперацию в том числе для того, чтобы уничтожить антироссийский анклав, который создается на территории Украины и угрожает России, заявил президент Владимир Путин 1 сентября. В июле он предложил желающим победить Россию на поле боя «попробовать» это сделать.