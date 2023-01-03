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Вирусологи назвали сроки новой волны гриппа и коронавируса

Инфекционист Малышев: повышение заболеваемости гриппом произойдет в середине января
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Повышение заболеваемости респираторными инфекциями ожидается во второй половине января, сообщил РБК врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Приблизительно в 20-х числах января число заболеваний, как правило, растет. И это касается не только коронавируса и гриппа, но в принципе любых респираторных вирусных инфекций. В прошлые два года число подобных заболеваний было меньше, потому что люди носили маски и соблюдали самоизоляцию. Сейчас в целом заболеваемость снова поднялась», — добавил он.

Малышев сообщил, что после новогодних праздников ожидается временное снижение числа заболевших. «Сразу после новогодних каникул заболеваемость должна стать, конечно, пониже. Всегда идет подъем перед новым годом, а через семь-десять дней — снижение. Повышается заболеваемость, соответственно, недели через три после Нового года», — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что во время каникул люди чаще остаются дома. «На праздники люди разъединяются: дети не ходят в школу, взрослые — на работу. Также они реже посещают заведения, где собирается много людей, а общественный транспорт становится гораздо менее загруженным. Все же очень много тех, кто предпочитает проводить новогодние праздники дома», — уточнил он.

Всплеск заболеваемости, скорее всего, коснется не коронавируса, а вируса гриппа, заявила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «По коронавирусу ситуация стабилизировалась, он вышел на довольно устойчивое плато. Если после праздников отдыхающие не завезут в Россию какой-нибудь новый заразный штамм, серьезного всплеска быть не должно. С гриппом ситуация сложнее: он бодро шагает, заболеваемость повышается. Если на новогодние праздники будет активная коммуникация, число заболевших гриппом может еще увеличиться после них. Но даже если люди будут отмечать в семейном кругу и погода будет прохладная, всплеск ожидается ближе к февралю, новая волна гриппа обычно происходит именно в это время», — уточнила она.

По словам Попович, в начале февраля обычно происходит всплеск заболеваемости и другими вирусными инфекциями. «У нас много других респираторных заболеваний: парагрипп, риновирус, аденовирус и другие. Риновирус — это то, что связано с насморком — занимает почти 50% среди всех респираторных инфекций. Но из всего, чем можно заболеть, сейчас самым опасным считается грипп, он протекает тяжелее, чем распространенные на сегодняшний день штаммы ковида», — сказала она.

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Попович подчеркнула, что в целях профилактики заболевания имеет смысл сделать прививку от гриппа. «Сейчас можно сделать прививку даже в период эпидемиологического подъема, чтобы не заболеть в следующую волну, которая ожидается в феврале», — заключила она.

Ранее вирусологи объяснили увеличение заболеваемости гриппом тем, что в период пандемии коронавируса люди реже вакцинировались от гриппа. Также, по словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в 2022 году статистика по гриппу стала хуже, так как в предыдущие годы россияне активнее использовали средства профилактики и чаще носили маски.

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