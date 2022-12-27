Латвия не продлила режим ЧС в регионах, граничащих с Россией

Латвия решила не продлевать режим ЧС на границе с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвийские власти не собираются продлевать чрезвычайное положение в нескольких районах Латвии вдоль границы с Россией. Об этом сообщил LETA госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов, его слова приводит Delfi.

Речь идет о пунктах в Алуксненском, Балвуском и Лудзенском краях, а также об аэропортах и морских и железнодорожных пунктах пересечения границы, где 28 сентября ввели чрезвычайное положение. Оно действует до 27 декабря включительно.

По словам госсекретаря, основываясь на анализе рисков, МВД решило не предлагать правительству продлевать режим ЧС. При этом в случае изменения ситуации ведомство может снова подготовить проект постановления правительства об объявлении повторного чрезвычайного положения, и решение будет принято в течение нескольких часов.

Режим ЧС позволял пограничникам в случае необходимости или резкого роста количества мигрантов оперативно привлекать дополнительные ресурсы: полицию, Службу государственной безопасности, а также вооруженные силы страны. Он был введен из-за проведения в России частичной мобилизации.

C 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы, в том числе такие, которые выдали третьи страны. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.