Латвия ввела режим ЧС на границах с Россией и усилила меры пограничного контроля

Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией и усилила погранконтроль

Латвия увеличила количество патрулей на границах с Россией, а также на три месяца ввела режим чрезвычайной ситуации в ближайших к ней областях. Кабинет министров объяснил это оттоком россиян из страны после объявления мобилизации

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районах, которые граничат с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Кабинет министров пояснил, что в целом ситуация на границе между Латвией и Россией стабильная, однако, после того как в России объявили мобилизацию, количество россиян, желающих покинуть свою страну, «значительно увеличилось». «Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов и на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий — упреждающая подготовка к такому риску», — говорится в сообщении.

Режим ЧС вступил в силу 28 сентября в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны и будет действовать три месяца. Также он распространяется на аэропорты, морские и железнодорожные пункты пересечения границы.

Мера позволит пограничникам в случае необходимости или резкого роста количества мигрантов оперативно привлекать дополнительные ресурсы: полицию, Службу государственной безопасности, а также вооруженные силы страны.

Кроме того, Латвия закроет погранпереход Педедзе, усилит пограничный надзор и пограничный контроль. В частности, будет увеличено число патрулей, которые должны предотвращать незаконное пересечение границы.

C 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы, в том числе такие, которые выдали третьи страны. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

Читайте на РБК Pro Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи Прогнозы Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro В чем самая главная опасность онлайн-тренировок В чем самая главная опасность онлайн-тренировок Инструкции Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи

Объявляя о введении ЧС, правительство Латвии сообщило, что количество граждан России, желающих въехать в Латвию, сокращается. С 19 сентября во въезде в страну было отказано 57 гражданам России. «Ни один гражданин России не пересекает границу Латвии в качестве туриста. Круг лиц, которым разрешено пересекать внешнюю границу ЕС в порядке исключения, определяется в соответствии с соглашением, достигнутым министрами иностранных дел стран региона, и в соответствии с принятым решением правительства Латвии», — говорится в сообщении правительства.