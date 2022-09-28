Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией и усилила погранконтроль
Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районах, которые граничат с Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.
Кабинет министров пояснил, что в целом ситуация на границе между Латвией и Россией стабильная, однако, после того как в России объявили мобилизацию, количество россиян, желающих покинуть свою страну, «значительно увеличилось». «Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов и на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий — упреждающая подготовка к такому риску», — говорится в сообщении.
Режим ЧС вступил в силу 28 сентября в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны и будет действовать три месяца. Также он распространяется на аэропорты, морские и железнодорожные пункты пересечения границы.
Мера позволит пограничникам в случае необходимости или резкого роста количества мигрантов оперативно привлекать дополнительные ресурсы: полицию, Службу государственной безопасности, а также вооруженные силы страны.
Кроме того, Латвия закроет погранпереход Педедзе, усилит пограничный надзор и пограничный контроль. В частности, будет увеличено число патрулей, которые должны предотвращать незаконное пересечение границы.
C 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд россиянам, у которых есть туристические шенгенские визы, в том числе такие, которые выдали третьи страны. Исключение предусмотрены для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.
Объявляя о введении ЧС, правительство Латвии сообщило, что количество граждан России, желающих въехать в Латвию, сокращается. С 19 сентября во въезде в страну было отказано 57 гражданам России. «Ни один гражданин России не пересекает границу Латвии в качестве туриста. Круг лиц, которым разрешено пересекать внешнюю границу ЕС в порядке исключения, определяется в соответствии с соглашением, достигнутым министрами иностранных дел стран региона, и в соответствии с принятым решением правительства Латвии», — говорится в сообщении правительства.