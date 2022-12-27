Пашинян опоздал на экскурсию президентов СНГ по Русскому музею

Пашинян опоздал на экскурсию по Русскому музею с президентами стран СНГ

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров (слева направо) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Премьер-министр Армении опоздал на экскурсию в Русском музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил кремлевский пул журналистов «РИА Новости» в своем телеграм-канале.

На видео, опубликованном каналом, главы государств СНГ (за исключением президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Туркмении Сердара Бердымухамедова) ходят по залу с картинами, позже к ним присоединяется Пашинян. Президент Владимир Путин пожимает ему руку, и Пашинян присоединяется к прослушиванию экскурсии, которую проводил директор музея Владимир Гусев.

26 декабря в Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ. Встреча проходила в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина и шла около семи часов. В ней участвовали Путин, Пашинян, Алиев, Бердымухамедов, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Перед экскурсией Путин пообщался в Русском музее с Лукашенко: главы государств провели рабочий завтрак.