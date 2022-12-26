За год выросло число россиян, считающих, что наступающий год будет лучше

Фото: Юлия Морозова / Reuters

Наступающий год будет лучше, чем 2022-й, считают 45% россиян, принявших участие в опросе ФОМ «Ожидания от 2023». Результаты опубликованы на сайте Фонда общественного мнения. В прошлом году так считали только 39% россиян.

Пессимистично настроены 9% граждан — они считают, что 2023 год для них будет хуже, чем 2022-й. И 28% респондентов уверены, что ничего не изменится в новом году. Для России следующий год будет лучше, считают 43% опрошенных. 24% отметили, что 2023 год будет таким же. И 16% россиян уверены, что наступающий год для страны будет хуже.

Каких изменений к лучшему ждут россияне: окончания спецоперации на Украине — 12%;

повышения зарплаты или пенсии, роста дохода — 10%;

здоровья родных — 4%;

найдут и поменяют работу — 3%;

изменится личная жизнь — 3%.

В 2021 году в аналогичном опросе о том, что наступающий год будет лучше, говорили 39% россиян. В обратном были уверены 11%. Оптимистичный настрой был связан с ожиданием повышения зарплаты, надеждой на окончание пандемии и снятием ограничений. Среди негативных ожиданий — продолжение роста цен и тарифов, уменьшение дохода, а также ужесточение коронавирусных ограничений.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, на какую зарплату россияне рассчитывают в 2023 году. Выяснилось, что в среднем это 84 тыс. руб., вне зависимости от сферы и региона. Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, равен в среднем 135 тыс. руб. в месяц. Самые высокие цифры в этом контексте называли работники сферы IT (148 тыс. руб.), индустрии красоты (146 тыс. руб.), строительства (139 тыс. руб.).