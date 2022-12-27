Власти Запорожской области назвали крайний срок обмена гривны на рубли

Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля 2023 года

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Жители Запорожской области до 1 апреля смогут обменять на рубли гривны, которые должны выйти из оборота с начала 2023 года, сообщил председатель правительства региона Антон Кольцов, передает ТАСС.

«Физлица смогут обменять гривну в любом отделении банка ПСБ (Промсвязьбанк) и МРБ (Международный расчетный банк) до 1 апреля 2023 года, пока без ограничения суммы», — сказал Кольцов.

Для юридических лиц установлены такие же сроки обмена, но до 31 декабря они должны зафиксировать количество гривен в кассах, до 20 января — сдать акты в банки и до 1 апреля обменять гривны.

С мая в Запорожской области действует бивалютная система: жители региона могут рассчитываться как украинскими гривнами, так и российскими рублями. 1 января 2023 года, согласно законам о принятии Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав России, денежной единицей там станет российский рубль.

В начале октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что гривна уже почти не используется в регионе и обесценилась до 50 коп. за гривну.