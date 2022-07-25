Военная администрация Херсонской области выведет гривну из оборота

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На подконтрольной российским силам территории Херсонской области постепенно выведут из оборота украинскую гривну, курс которой продолжает падать, в регионе будут использовать только российский рубль, заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», — сказал он. Он также заявил о продолжающемся падении украинской валюты, что, как полагает Стремоусов, делает ее непривлекательной для населения и бизнеса.

На прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс гривны по отношению к доллару США на 25% — с 29,25 гривны за доллар до 36,56. Регулятор объяснил это решение изменением «фундаментальных характеристик экономики Украины» в условиях российской спецоперации, а также укреплением доллара США к другим валютам. При этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что введенные после начала боевых действий ограничения являются временными мерами.

В ходе военной операции на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. В обоих регионах в конце апреля создали военно-гражданские администрации, идет вещание российских теле- и радиоканалов и ввели в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России. На осень этого года в них запланирован референдум по этому вопросу.

С конца мая в регионах действует бивалютная зона, рубль ходит наряду с гривной. Власти установили курс, по которому 1 грн стоит 2 руб. При этом по курсу Нацбанка на сегодняшний день 1 руб. равен примерно 1,6 грн.