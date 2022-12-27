Маск назвал «эпичными» прогнозы Медведева на 2023 год

Американский бизнесмен Илон Маск оценил прогнозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год.

«Эпичный тред», — написал Маск под постом Медведева в Twitter, позже попросив, «напомнить ему об этом через год».

Список прогнозов Медведева на следующий год состоит из десяти пунктов. На первом месте — повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Далее, по мнению политика, возможен возврат Великобритании в Европейский союз, а после этого распад ЕС и отмена использования евро «в качестве валюты бывшего ЕС».

Также в 2023 году, как считает Медведев, возможен захват Польшей и Венгрией западных областей Украины, создание Четвертого рейха на базе Германии, Польши, стран Прибалтики и др., война между Францией и Четвертым рейхом, что может привести к разделу Европы, «включая новый раздел Польши».

Кроме того, по мнению замглавы Совбеза, Северная Ирландия может отделиться от Британии и присоединиться к Ирландии, а Калифорния и Техас отделиться от США. В этом же пункте Медведев прогнозирует победу Маска на выборах президента США в части штатов, «закрепленных после гражданской войны за республиканцами».

Последние два пункта прогнозов касаются финансовой обстановки в мире. В одном из пунктов Медведев пишет о переносе всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. В последнем, десятом пункте политик предполагает крах МВФ и Всемирного банка, а также отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.