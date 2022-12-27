Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Послу поручили заняться восстановлением прав на недвижимость в Германии Политика, 04:50
«Коммерсантъ» назвал причину объявления в розыск Дмитрия Давыдова Политика, 04:39
Маск назвал «эпичными» прогнозы Медведева на 2023 год Политика, 03:55
Лавров обвинил Киев в стремлении «столкнуть лбами» Россию и НАТО Политика, 03:46
Улучшения на российских курортах заметили треть россиян Общество, 03:00
Советник Пенса опроверг подачу им заявки на участие в выборах США Политика, 02:54
В Макеевке сообщили о гибели семьи из восьми человек после расстрела Политика, 02:53
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
ГИБДД зафиксировала резкое сокращение самого массового вида нарушений Общество, 02:21
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной Политика, 02:08
Власти Изюма переименовали улицу Высоцкого в улицу Стива Джобса Политика, 01:37
Лавров призвал осуществить демилитаризацию Украины «подобру-поздорову» Политика, 01:36
Какие автобренды еще остались в России. Статус на декабрь Авто, 01:30
В ЦБ предсказали возврат экономики к докризисному уровню через три года Экономика, 01:15
Сербия привела войска в боевую готовность Политика, 01:10
Политика ,  
0 

Маск назвал «эпичными» прогнозы Медведева на 2023 год

Маск назвал «эпичными» прогнозы замглавы Совбеза Медведева на 2023 год

Американский бизнесмен Илон Маск оценил прогнозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год.

«Эпичный тред», — написал Маск под постом Медведева в Twitter, позже попросив, «напомнить ему об этом через год».

Список прогнозов Медведева на следующий год состоит из десяти пунктов. На первом месте — повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Далее, по мнению политика, возможен возврат Великобритании в Европейский союз, а после этого распад ЕС и отмена использования евро «в качестве валюты бывшего ЕС».

Также в 2023 году, как считает Медведев, возможен захват Польшей и Венгрией западных областей Украины, создание Четвертого рейха на базе Германии, Польши, стран Прибалтики и др., война между Францией и Четвертым рейхом, что может привести к разделу Европы, «включая новый раздел Польши».

Кроме того, по мнению замглавы Совбеза, Северная Ирландия может отделиться от Британии и присоединиться к Ирландии, а Калифорния и Техас отделиться от США. В этом же пункте Медведев прогнозирует победу Маска на выборах президента США в части штатов, «закрепленных после гражданской войны за республиканцами».

Последние два пункта прогнозов касаются финансовой обстановки в мире. В одном из пунктов Медведев пишет о переносе всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. В последнем, десятом пункте политик предполагает крах МВФ и Всемирного банка, а также отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.

Читайте на РБК Pro
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить
Что мешает россиянам наладить каналы поставок из Китая

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Илон Маск Дмитрий Медведев прогнозы

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
«Не переживайте, будет нормально» — Лукашенко дал прогноз на 2023 год
Политика
Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5%
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter