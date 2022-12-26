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Зеленский заявил Моди об ожидании участия Индии в его «формуле мира»

Зеленский по телефону заявил Моди об ожидании содействия Индии его «формуле мира»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выразил в нем надежду на исполнение «формулы мира», которую озвучил на саммите в ноябре. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

«Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой встрече я объявил о формуле мире и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации», — написал украинский лидер. Он поблагодарил Индию за гуманитарную помощь и поддержку в ООН.

15 ноября Зеленский представил свою формулу мира на полях саммита «Группы двадцати». По мнению украинского президента, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо создать новую архитектуру безопасности. Украинская формула мира включает в себя, в частности, продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность, а также освобождение всех пленных и депортированных. При этом он исключил возвращение к минским договоренностям, поскольку посчитал, что Россия нарушит их «сразу же после заключения». Кремль увидел в словах Зеленского подтверждение позиции Киева об отказе от переговоров.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря. Как пообещал премьер Моди, оно пройдет в духе одной из древних индийских традиций. Он заявил, что в нынешнее время миру не надо бороться за выживание. «Наша эра не должна быть эпохой войн», — сказал он. Ту же мысль он выразил в сентябре на саммите ШОС, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным.

Моди выступил за «основополагающее единство нас всех» и добавил, что Индия во время своего председательства в G20 будет работать «для продвижения этого общечеловеческого чувства единства».

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Индия Украина Нарендра Моди Владимир Зеленский переговоры

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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