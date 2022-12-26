Минобороны сообщило о занятии «выгодных рубежей» на донецком направлении

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Тарасова выразила недоумение из-за претензий отца Трусовой Спорт, 15:10
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:02
В Чечне опровергли задержание представителя Кадырова после драки в Крыму Политика, 15:02
Банк «Открытие» запустил дистанционное подключение двухстороннего акцепта Пресс-релиз, 15:01
Журналиста Bellingcat Христо Грозева объявили в розыск по статье УК Политика, 14:52
Один из самых богатых российских депутатов умер в Индии Общество, 14:52
Минобороны сообщило о занятии «выгодных рубежей» на донецком направлении Политика, 14:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 14:39
Эксперты назвали города России с подешевевшими в 2022 году новостройками Недвижимость, 14:33
Вниз по воронке: как привлечь нужную аудиторию. Инструкция РБК и МТС, 14:27
Расстрелявшего «вора в законе» в тренажерном зале приговорили к 16 годам Общество, 14:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:23
ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области Политика, 14:18
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 14:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о занятии «выгодных рубежей» на донецком направлении

Минобороны: российские войска заняли выгодные позиции на донецком направлении
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления на донецком направлении заняли выгодные позиции, заявило Минобороны России.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе г. Краматорска Донецкой народной республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки на этом направлении украинская армия потеряла до 100 военных, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Кроме того, на южно-донецком направлении российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

25 декабря Минобороны сообщало, что в ходе наступления на донецком направлении российскими войсками были уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Двумя днями ранее ведомство отчитывалось об ударе по опорным пунктам украинских войск в районе Артемовска в ходе наступления на донецком направлении. Тогда также были уничтожены более 80 украинских военных и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, рапортовали там.

Читайте на РБК Pro
Перед цифровизацией бизнес нужно систематизировать. Как это сделать
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов 22 декабря говорил, что сейчас основные усилия российских войск сосредоточены «на завершении освобождения территории Донецкой народной республики». Он уточнял, что общая протяженность линии соприкосновения составляет 815 км.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Минобороны Донецкая народная республика Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило о взятии новых рубежей на донецком направлении
Политика
Мэр Донецка сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела
Политика
Минобороны сообщило об улучшении позиций на донецком направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter