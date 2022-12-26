Минобороны сообщило о занятии «выгодных рубежей» на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления на донецком направлении заняли выгодные позиции, заявило Минобороны России.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе г. Краматорска Донецкой народной республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки на этом направлении украинская армия потеряла до 100 военных, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Кроме того, на южно-донецком направлении российские силы поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

25 декабря Минобороны сообщало, что в ходе наступления на донецком направлении российскими войсками были уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Двумя днями ранее ведомство отчитывалось об ударе по опорным пунктам украинских войск в районе Артемовска в ходе наступления на донецком направлении. Тогда также были уничтожены более 80 украинских военных и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, рапортовали там.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов 22 декабря говорил, что сейчас основные усилия российских войск сосредоточены «на завершении освобождения территории Донецкой народной республики». Он уточнял, что общая протяженность линии соприкосновения составляет 815 км.