Песков объяснил «недружественностью» отказ Путина поздравлять Байдена

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин не поздравит американского коллегу Джо Байдена с Новым годом, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений», — пояснил он. На уточняющий вопрос, относится ли это ко всем недружественным странам, Песков ответил, что не может сказать точно.

Не планирует Путин в ближайшее время созваниваться и с французским президентом Эмманюэлем Макроном. В то же время до конца года у российского президента в планах «контакт» с китайским лидером Си Цзиньпином, добавил Песков.

В прошлом году Путин поздравил многих мировых лидеров, в том числе Байдена и Макрона, с Новым годом и Рождеством. Поздравления получили и бывшие главы государств, включая президентов США и Франции Джорджа Буша и Николя Саркози. В числе тех, кого Путин не стал поздравлять, были президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили.

С начала российской военной спецоперации на Украине Макрон 13 раз общался с Путиным и был одним из лидеров, которые выступают за поддержание контактов с ним. Больше французского президента российский лидер общался только с белорусским и турецким коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом (15) и Александром Лукашенко (18).

20 декабря президент Франции заявил о планах созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Макрон хотел бы поговорить с Путиным о ядерной безопасности гражданской инфраструктуры на Запорожской атомной электростанции. На следующий день у Макрона был день рождения, но они с Путиным не созванивались, поздравительной телеграммы на сайте Кремля не опубликовано.