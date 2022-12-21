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Макрон переговорит с главой МАГАТЭ и Зеленским перед звонком Путину

Лидер Франции Макрон планирует обсудить с президентом России Путиным ядерную безопасность гражданской инфраструктуры на Запорожской АЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным после того, как проведет переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я еще с ним не говорил в течение последних недель. Я публично сообщал о моей последней дискуссии. И я вновь поговорю с ним, когда смогу провести переговоры с главой МАГАТЭ и президентом Зеленским», — сказал он в интервью телеканалам LCI и TF1.

По словам Макрона, он хочет обсудить с Путиным ядерную безопасность гражданской инфраструктуры на Запорожской АЭС.

Он указал на то, что Париж с самого начала поддерживала МАГАТЭ, чтобы военный конфликт на Украине не создал чрезмерной угрозы и не привел к печальным последствиям.

Макрон 16 декабря сообщил, что позвонит Путину, когда будет доработано соглашение об отводе вооружений от ЗАЭС. «Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений», — сказал президент Франции.

Ранее французский лидер заявил, что договоренность об отводе тяжелых вооружений достигнута. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал их наличие в районе Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС находится под контролем России. С конца ноября Москва и МАГАТЭ ведут переговоры о создании безопасной зоны в этом районе. Вывод вооружений со станции, по словам Гросси, должен стать одной из частей будущего соглашения.

В МИД России подчеркивали, что речь не идет о потере Россией контроля над станцией или передаче его третьей стороне, если зона безопасности будет создана. Киев, в свою очередь, настаивает на «полной демилитаризации» ЗАЭС и передаче ее под контроль украинского «Энергоатома».

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Виктория Громова Виктория Громова
Эмманюэль Макрон Владимир Путин МАГАТЭ Владимир Зеленский Запорожская АЭС
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