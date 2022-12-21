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Песков заявил, что Путин не планирует звонить Макрону в его день рождения

Песков: Путин не планирует звонить Макрону 21 декабря, в день его рождения
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент России Владимир Путин не планирует 21 декабря созваниваться с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном», — сказал Песков. 21 декабря у Макрона день рождения — ему исполняется 45 лет. Представитель Кремля пообещал уточнить, будет ли поздравительная телеграмма от Путина.

В 2021 году Путин звонил Макрону и поздравлял его с днем рождения. Тогда лидеры двух стран «обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников», сообщал Кремль. Макрон же Путина с днем рождения 7 октября в прошлом году не поздравлял, как и в этом.

20 декабря президент Франции заявил о планах созвониться с Путиным после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон хотел бы поговорить с Путиным о ядерной безопасности гражданской инфраструктуры на Запорожской атомной электростанции.

С начала российской военной спецоперации на Украине Макрон пообщался с Путиным 13 раз. Больше президент России разговаривал только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом (14) и белорусским президентом Александром Лукашенко (15).

Песков заявил, что Путин не планирует звонить Макрону в его день рождения
Песков заявил, что Путин не планирует звонить Макрону в его день рождения

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Персоны
Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон день рождения Владимир Путин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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