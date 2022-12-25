Как католики и протестанты во всем мире встретили Рождество. Фоторепортаж

Христиане, живущие по григорианскому календарю, встретили Рождество. В отличие от двух предыдущих лет празднование произошло практически без ограничительных мер, введенных из-за COVID. Как отмечали Рождество — в материале РБК