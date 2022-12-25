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Как католики и протестанты во всем мире встретили Рождество. Фоторепортаж

Христиане, живущие по григорианскому календарю, встретили Рождество. В отличие от двух предыдущих лет празднование произошло практически без ограничительных мер, введенных из-за COVID. Как отмечали Рождество — в материале РБК
Фото:Vatican Media / Reuters
Фото: Vatican Media / Reuters
Папа римский Франциск открыл рождественские торжества на мессе в базилике Святого Петра в Ватикане
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Палестинские христиане на мессе в католической церкви Святого Семейства в Газе
Фото:Ahmad Gharabli / Reuters
Фото: Ahmad Gharabli / Reuters
Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в рождественском богослужении в церкви Святой Екатерины в Вифлееме
Фото:Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Рождественская месса в церкви Святого Антония Падуанского в стамбульском районе Бейоглу
Фото:Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters
Участники торжеств в Афинах запускают небесные фонарики
Фото:Stephen Pond / Getty Images
Фото: Stephen Pond / Getty Images
Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла. Службу в Сандрингемской церкви в Норфолке посетили и другие члены королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото:Vassil Donev / EPA / ТАСС
Фото: Vassil Donev / EPA / ТАСС

Верующий в костюме Санта-Клауса в храме-памятнике Александра Невского в Софии

Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Рождественские мероприятия в церкви Фрауэнкирхе во Франкфурте-на-Майне

Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Прихожане во время рождественской службы в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Священник Православной церкви Украины провел рождественское богослужение на передовой — на позициях бойцов Нацгвардии Украины в Харьковской области

Фото:Monicah Mwangi / Reuters
Фото: Monicah Mwangi / Reuters
Участники церковного хора в соборе Всех Святых в Найроби
Фото:Farooq Khan / EPA / ТАСС
Фото: Farooq Khan / EPA / ТАСС
Мусульманки на рождественском мероприятии, посвященном укреплению межрелигиозного диалога, в католической церкви Святого Семейства в Сринагаре, Индия
Фото:Willy Kurniawan / Reuters
Фото: Willy Kurniawan / Reuters
Дайвер в костюме Санта-Клауса во время шоу, посвященного празднованию Рождества, в океанариуме Sea World Ancol в Джакарте
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС
Дети празднуют Рождество в одной из школ Катманду в Непале
Фото:Roni Bintang / Getty Images
Фото: Roni Bintang / Getty Images

Семья открывает рождественские подарки на пляже в Ньюкасле, Австралия


 
Фото:Luis Cortes / Reuters
Фото: Luis Cortes / Reuters
Беженцы встречают Рождество в приюте для мигрантов в Мексике
Как вести личный бюджет
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