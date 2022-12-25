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Как католики и протестанты во всем мире встретили Рождество. Фоторепортаж
Христиане, живущие по григорианскому календарю, встретили Рождество. В отличие от двух предыдущих лет празднование произошло практически без ограничительных мер, введенных из-за COVID. Как отмечали Рождество — в материале РБК
Папа римский Франциск открыл рождественские торжества на мессе в базилике Святого Петра в Ватикане
Палестинские христиане на мессе в католической церкви Святого Семейства в Газе
Президент Палестины Махмуд Аббас принял участие в рождественском богослужении в церкви Святой Екатерины в Вифлееме
Рождественская месса в церкви Святого Антония Падуанского в стамбульском районе Бейоглу
Участники торжеств в Афинах запускают небесные фонарики
Король Великобритании Карл III и его супруга Камилла. Службу в Сандрингемской церкви в Норфолке посетили и другие члены королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Верующий в костюме Санта-Клауса в храме-памятнике Александра Невского в Софии
Рождественские мероприятия в церкви Фрауэнкирхе во Франкфурте-на-Майне
Прихожане во время рождественской службы в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Священник Православной церкви Украины провел рождественское богослужение на передовой — на позициях бойцов Нацгвардии Украины в Харьковской области
Участники церковного хора в соборе Всех Святых в Найроби
Мусульманки на рождественском мероприятии, посвященном укреплению межрелигиозного диалога, в католической церкви Святого Семейства в Сринагаре, Индия
Дайвер в костюме Санта-Клауса во время шоу, посвященного празднованию Рождества, в океанариуме Sea World Ancol в Джакарте
Дети празднуют Рождество в одной из школ Катманду в Непале
Семья открывает рождественские подарки на пляже в Ньюкасле, Австралия
Беженцы встречают Рождество в приюте для мигрантов в Мексике
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