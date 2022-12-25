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Минобороны сообщило о прибытии военных священников на передовую

Минобороны сообщило о прибытии военных священников на передовую
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Военные священники Западного военного округа в преддверии Нового года и Рождества посетили передовую в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

«Точного срока своего пребывания на позициях российских войск духовные наставники не называют», — говорится в сообщении. Священники будут в зоне спецоперации «столько, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва».

Священники уже не в первый раз посещают зону проведения военной операции. В ноябре погиб клирик храма Святого Благоверного Князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов. Он скончался из-за ранений, полученных в зоне специальной военной операции на Украине. Вместе с ним был проитерий Михаил Васильев, он погиб на месте.

Цыганов был воинским священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Васильев был настоятелем храма Великомученицы Варвары — Патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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