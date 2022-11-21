Умер воинский священник дивизии ВДВ, попавший под обстрел в зоне СВО

Клирик псковского храма князя Александра Невского Александр Цыганов был ранен две недели назад «при исполнении священнического долга». Он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым

Иерей Александр Цыганов (Фото: Храм Александра Невского г. Пскова)

Клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов скончался из-за ранений, полученных в зоне специальной военной операции на Украине. Об это сообщается в телеграм-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым», — уточняется в посте.

На сайте московского патриархата говорится, что Васильев умер на месте. Что касается Цыганова, «две недели врачи предпринимали все возможные усилия, чтобы спасти жизнь священника».

Цыганов был воинским священником 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

О гибели Васильева в зоне военной операцииьв РПЦ сообщили 6 ноября. Он был настоятелем храма великомученицы Варвары — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Васильев как священник участвовал в командировках в горячие точки и в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Священник Александр Цыганов родился 24 апреля 1987 года в Ленинграде. Срочную воинскую службу прошел в войсках ВДВ, после окончил Самарскую духовную семинарию. В 2011 году митрополитом Псковским и Великолукским Евсевием рукоположен в сан иерея. Был клириком храма благоверного князя Александра Невского города Пскова. Он окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ: сопровождал солдат на учениях, в том числе участвовал в десантировании на Северном полюсе. У отца Александра осталось четверо детей.