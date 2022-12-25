В Гюмри задержали россиянина по подозрению в убийстве соотечественницы

Гражданин России 2002 года рождения задержан в армянском городе Гюмри по подозрению в убийстве подруги 1985 года рождения, сообщил СК Армении на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По данным следствия, между гражданами России, которые проживали вместе в арендованной квартире, произошла ссора, во время которой, мужчина нанес подруге «телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия»

В итоге подозреваемый был задержан и допрошен. Его имя, как и имя жертвы, не раскрываются.

После начала спецопрерации на Украине и объявленной 21 сентября частичной мобилизации в стране, множество российских граждан выехали в сопредельные с Россией страны, в том числе в Армению. Как сообщали РБК в Миграционной службе Армении, к концу октября в республику въехали более 786 тыс. россиян, 744 тыс. вернулись назад. Таким образом, в стране остались более 40 тыс. граждан России. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

По данным ФСБ, число въездов россиян в Армению в третьем квартале 2022 года стало рекордным за пять лет: за июль—сентябрь туда выехали 267 тыс. раз. Также пятилетний рекорд побили Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Монголия.

Граждане России имеют право находиться в Армении не более 180 дней в течение года. Если россиянин планирует остаться в стране более чем на 30 дней, ему необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

Две волны эмиграции россиян оказали положительный эффект на экономику Армении: вырос рынок услуг, увеличилось число кафе и баров, которые открывали российские граждане. С другой стороны, выросли и цены. ЦБ Армении уже увеличил прогноз по инфляции — с 4 до 10%.