Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек

В США в связи со снежной бурей погибли по меньшей мере 16 человек в семи штатах, сообщает телеканал CNN. Ранее число погибших составляло 9 человек.

Так, в округе Эри штата Нью-Йорк в инцидентах, связанных с погодными условиями, погибли три человека, сообщил глава округа Марк Полонкарц. Двоих сотрудники скорой помощи не успели довезти до больниц, подробности гибели еще одного человека пока не известны.

Минздрав Теннесси сообщил об одном смертельном случае, связанном со штормом, не уточнив детали. В Висконсине один человек погиб в аварии, сообщил патруль штата.

До этого сообщалось о гибели троих человек в ДТП в штате Канзас, четверых в авариях в Огайо. Еще три человека погибли в Кентукки, один из них - в ДТП. Полиция Канзас-Сити в штате Миссури рассказала о гибели одного человека после того, как машина съехала с обледенелой дороги в замерзший водоем.

Кроме того, по данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, за последние два дня в США отменили более 6,2 тыс. рейсов. В стране без света остались более 755 тыс. домов и предприятий из-за шторма, который повредил линии электропередач разрушительными ветрами и сильным снегопадом, а температура упала до опасно низких значений.

Международный аэропорт Буффало-Ниагара в Нью-Йорке, из-за снега, принесенного ветром, был вынужден полностью прекратить полеты в пятницу. В аэропортах Кливленда и Гранд-Рапидса в штате Мичиган было отменено более 70% рейсов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также объявило о приостановке рейсов, следующих в международный аэропорт Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, второй по величине хаб American Airlines, и Национальный аэропорт имени Рейгана недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, из-за обледенения.

Отменены и рейсы, следующие в международные аэропорты Сиэтл-Такома и Портленд из-за снега и льда.