В Египте при обрушении трибуны во время баскетбольного матча пострадали 27 человек

В Египте при обрушении трибуны пострадали 27 человек

На последних минутах третьей четверти матча баскетбольных команд «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад Александрия» обрушилась трибуна стадиона имени Хасана Мустафы в Городе Шестого октября, в результате чего пострадали по меньшей мере 27 болельщиков последней, передает El Balad.

По предварительным данным, большинство травм не несут угрозы для жизни: это переломы, есть несколько случаев кровотечения. 18 пострадавших отправили в Центральную больницу Шестого октября, а 9 раненых доставили в специализированную больницу шейха Заида.

Согласно первоначальным заключениям, падение железного разделителя на одной из трибун стало результатом давки болельщиков.

Баскетбольный матч за Суперкубок Египта был остановлен, на тот момент «Аль-Иттихад Александрия» вела со счетом 67:45. Игроки обеих команд пытались спасти болельщиков.

В конце июня в колумбийском городе Эспиналь обрушилась трибуна во время забега быков в честь праздника святого Петра. С арены сбежал бык, в муниципалитете объявлен желтый уровень тревоги.

В результате пострадали более 300 человек, четверо погибли, среди них ребенок. Президент Колумбии Густаво Петро после этого призвал местные власти запретить бои быков.