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Президент Индонезии поручил расследовать гибель 129 человек на стадионе

Президент Индонезии поручил расследовать гибель 129 человек в ходе беспорядков на футболе
Почти 130 человек погибли и около 180 пострадали в ходе беспорядков после футбольного матча в восточной провинции Индонезии. Президент Видодо отменил все матчи Лиги 1 до завершения официального расследования

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Президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование после гибели 129 человек в ходе беспорядков на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг на востоке страны, передает Reuters.

Кроме этого, глава государства приказал футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования по инциденту. «Это должно стать последней футбольной трагедией в стране», — подчеркнул Видодо.

Во время беспорядков на матче в Индонезии погибли 127 человек
Спорт

Почти 130 человек погибли и еще около 180 пострадали во время беспорядков и давки после футбольного матча между командами Arema FC и Persebaya Surabaya вечером 1 октября. Игра завершилась со счетом 2-3 в польху гостей из Persebaya Surabaya.

Как сообщил главный инспектор полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, по завершении матча тысячи болельщиков вышли на поле, чтобы «найти» игроков и официальных лиц Arema FC, которая проиграла на домашнем стадионе впервые за долгие годы. Полиция пыталась остановить зрителей, которые начали нападать на офицеров и повредили около десяти машин, но в итоге была вынуждена применить слезоточивый газ, добавил Афинта.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Индонезия давка Футбол беспорядки
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