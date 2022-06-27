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Политика ,  
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Президент Колумбии призвал запретить бои быков после обрушения трибуны

Избранный президент Колумбии призвал запретить бои быков после обрушения трибуны

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Избранный президент Колумбии Густаво Петро призвал местные власти запретить бои быков после того, как во время очередного шоу в городе Эспиналь рухнула трибуна и погибли люди.

«Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал он в своем Twitter.

В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны со зрителями
Общество

Накануне в колумбийском городе Эспиналь во время забега быков обрушилась трибуна со зрителями. Власти сообщали о 200 раненых и четырех погибших, среди которых — трехлетний ребенок.

Позже директор гражданской обороны провинции майор Луис Фернандо Велес подтвердил информацию о пятом погибшем местному телевидению и сообщил, что серьезные травмы получили около 70 человек. По его словам, никто не остался под обломками, нескольких человек, считавшихся пропавшими без вести, нашли.

Теги
Колумбия бои быков обрушение стадион

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