В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны со зрителями
В результате обрушения трибун со зрителями в городе Эспиналь в Колумбии погибли пять человек, сообщается о более чем 200 пострадавших, пишет El Tiempo.
Обрушение произошло во время забега быков в честь праздника святого Петра. В результате инцидента с арены сбежал бык, в муниципалитете объявлен желтый уровень тревоги.
Официальных данных о пострадавших пока нет, скорая помощь сообщает о более чем 200 получивших травмы.
На место выехали спасатели, чтобы помочь пострадавшим выбраться из-под обломков трибун.
Власти подтвердили смерть четверых людей, среди погибших — трехлетний ребенок. Личности погибших пока не раскрываются, передает радиостанция La FM. Обрушились по меньшей мере восемь трибун.
Директор гражданской обороны провинции майор Луис Фернандо Велес подтвердил информацию о пяти погибших местному телевидению и сообщил, что травмы получили около 70 человек. По его словам, никто не остался под обломками, нескольких человек, считавшихся пропавшими без вести, нашли. Он заключил, что чрезвычайная ситуация устранена.
В мае в иранском городе Абадан обрушилось 10-этажное офисное здание «Метрополь», по меньшей мере пять человек погибли, 27 пострадали. По данным агентства Tasnim, в момент происшествия в «Метрополе» находилось около 150 человек. Как пишет Fars со ссылкой на общество Красного полумесяца, под завалами оказались до 80 человек.