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В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны со зрителями

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В результате обрушения трибун со зрителями в городе Эспиналь в Колумбии погибли пять человек, сообщается о более чем 200 пострадавших, пишет El Tiempo.

Обрушение произошло во время забега быков в честь праздника святого Петра. В результате инцидента с арены сбежал бык, в муниципалитете объявлен желтый уровень тревоги.

Официальных данных о пострадавших пока нет, скорая помощь сообщает о более чем 200 получивших травмы.

На место выехали спасатели, чтобы помочь пострадавшим выбраться из-под обломков трибун.

Власти подтвердили смерть четверых людей, среди погибших — трехлетний ребенок. Личности погибших пока не раскрываются, передает радиостанция La FM. Обрушились по меньшей мере восемь трибун.

Директор гражданской обороны провинции майор Луис Фернандо Велес подтвердил информацию о пяти погибших местному телевидению и сообщил, что травмы получили около 70 человек. По его словам, никто не остался под обломками, нескольких человек, считавшихся пропавшими без вести, нашли. Он заключил, что чрезвычайная ситуация устранена.

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Теги
ЧП Колумбия обрушение бык

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