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Власти приграничных регионов объяснили задержки оповещений об обстрелах

Старовойт пообещал довести срок СМС-оповещений об обстрелах до 5 минут к новому году
В Курской области действуют оповещения в виде сирен и рассылки СМС, но они приходят с задержкой до 20 минут. Для сокращения времени необходимо решить проблему технологически и уменьшить «пути согласований», отметил губернатор

Чтобы сократить задержку СМС-оповещений в приграничных регионах необходимо оптимизировать пути согласования и следования сигнала, проблема носит технологический характер, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ответ на вопрос РБК.

По словам Старовойта, в Курской области действует двойная система оповещения. «У нас работает муниципальная система оповещения в виде сирен, и здесь сигнал подается сразу же при начале огневого воздействия, это быстрее. Вначале местные жители наших приграничных районов слышат звуковой сигнал. СМС-оповещение — это для тех, кто находится в помещении и, возможно, по каким-то причинам не услышал звуковой сигнал», — пояснил чиновник.

Старовойт сообщил, что сейчас СМС-оповещения приходят с задержкой от пяти до 20 минут. «Это много, мы понимаем. Но мы с каждым днем технологически с операторами сотовой связи сейчас решаем эти вопросы, чтобы это происходило в одно касание, сокращаем пути согласований, пути следования этого сигнала», — отметил он.

По мнению чиновника, оптимальное время поступления — пять минут. «Я думаю, для нового года мы решим этот вопрос, проблема носит технологический характер», — пообещал Старовойт.

Губернатор  пояснил, что для системы неважно, какой населенный пункт оповещать — небольшое муниципальное образование или столицу  области. «Это нажатие клавиши — и сигнал автоматически рассылается на мобильные телефоны оператором. Просто важно, чтобы быстрее клавиша была нажата. А это уже наша работа с операторами, с районными властями и властями сельсоветов, потому что они первые получают сигнал о начале огневого воздействия», — заявил он.

Старовойт резюмировал, что если бы звуковые оповещения проводились по регламенту, то  шли бы до 40 минут. Но теперь все лишние звенья цепочки «отрубили».

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что СМС-оповещение хорошо работает в маленьких населенных пунктах, но в больших требует больше времени, так как оператор рассылает сообщения последовательно.

«Это хорошо работает в маленьких населенных пунктах на границе — там людей мало. Почему не сработало в большом городе, в Белгороде? Потому что оборудование, которое есть, не позволяет сотовым операторам разослать за одну секунду всем сообщения, оператор делает это последовательно. Поэтому в маленьком пункте это происходит в течение 10-15 минут, в большом — час <...> это процесс поиска решений, и он сейчас идет», — рассказал Гладков.

Губернатор уточнил, что оповещение возможно только при массированных обстрелах, а при одиночном прилете невозможно.

Ранее Гладков назвал неэффективной систему СМС-оповещения жителей при обстрелах в Белгородской области. По его словам, сообщения пришли людям через полтора часа после окончания обстрела, а информация от МЧС пришла операторам сотовой связи через 30–40 минут после окончания. Как отметил Гладков, подобная ситуация вызывает у людей раздражение, а «массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем». Хотя во время длительных обстрелов продолжительностью 30-40 минут система оповещения сработала достаточно хорошо, оценил он.

18 декабря Ura.ru со ссылкой на местную жительницу писало, что СМС-сообщения, предупреждающие об обстрелах Белгорода, приходят с задержкой, в том числе через полтора часа после того, как артналеты уже закончились. В Курской области система СМС-оповещения об обстрелах впервые сработала 20 декабря. До этого замгубернатора региона Оксана Крутько указывала, что при тестовом оповещении сообщения приходили спустя от шести до 15 минут в зависимости от оператора. Старовойт заявил, что 15 минут — это недопустимо много, а пять — «тоже многовато».

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Курская область обстрел оповещения Белгородская область МЧС
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