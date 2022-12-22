Власти приграничных регионов объяснили задержки оповещений об обстрелах

Старовойт пообещал довести срок СМС-оповещений об обстрелах до 5 минут к новому году

В Курской области действуют оповещения в виде сирен и рассылки СМС, но они приходят с задержкой до 20 минут. Для сокращения времени необходимо решить проблему технологически и уменьшить «пути согласований», отметил губернатор

Чтобы сократить задержку СМС-оповещений в приграничных регионах необходимо оптимизировать пути согласования и следования сигнала, проблема носит технологический характер, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в ответ на вопрос РБК.

По словам Старовойта, в Курской области действует двойная система оповещения. «У нас работает муниципальная система оповещения в виде сирен, и здесь сигнал подается сразу же при начале огневого воздействия, это быстрее. Вначале местные жители наших приграничных районов слышат звуковой сигнал. СМС-оповещение — это для тех, кто находится в помещении и, возможно, по каким-то причинам не услышал звуковой сигнал», — пояснил чиновник.

Старовойт сообщил, что сейчас СМС-оповещения приходят с задержкой от пяти до 20 минут. «Это много, мы понимаем. Но мы с каждым днем технологически с операторами сотовой связи сейчас решаем эти вопросы, чтобы это происходило в одно касание, сокращаем пути согласований, пути следования этого сигнала», — отметил он.

По мнению чиновника, оптимальное время поступления — пять минут. «Я думаю, для нового года мы решим этот вопрос, проблема носит технологический характер», — пообещал Старовойт.

Губернатор пояснил, что для системы неважно, какой населенный пункт оповещать — небольшое муниципальное образование или столицу области. «Это нажатие клавиши — и сигнал автоматически рассылается на мобильные телефоны оператором. Просто важно, чтобы быстрее клавиша была нажата. А это уже наша работа с операторами, с районными властями и властями сельсоветов, потому что они первые получают сигнал о начале огневого воздействия», — заявил он.

Старовойт резюмировал, что если бы звуковые оповещения проводились по регламенту, то шли бы до 40 минут. Но теперь все лишние звенья цепочки «отрубили».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что СМС-оповещение хорошо работает в маленьких населенных пунктах, но в больших требует больше времени, так как оператор рассылает сообщения последовательно.

«Это хорошо работает в маленьких населенных пунктах на границе — там людей мало. Почему не сработало в большом городе, в Белгороде? Потому что оборудование, которое есть, не позволяет сотовым операторам разослать за одну секунду всем сообщения, оператор делает это последовательно. Поэтому в маленьком пункте это происходит в течение 10-15 минут, в большом — час <...> это процесс поиска решений, и он сейчас идет», — рассказал Гладков.

Губернатор уточнил, что оповещение возможно только при массированных обстрелах, а при одиночном прилете невозможно.

Ранее Гладков назвал неэффективной систему СМС-оповещения жителей при обстрелах в Белгородской области. По его словам, сообщения пришли людям через полтора часа после окончания обстрела, а информация от МЧС пришла операторам сотовой связи через 30–40 минут после окончания. Как отметил Гладков, подобная ситуация вызывает у людей раздражение, а «массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем». Хотя во время длительных обстрелов продолжительностью 30-40 минут система оповещения сработала достаточно хорошо, оценил он.

18 декабря Ura.ru со ссылкой на местную жительницу писало, что СМС-сообщения, предупреждающие об обстрелах Белгорода, приходят с задержкой, в том числе через полтора часа после того, как артналеты уже закончились. В Курской области система СМС-оповещения об обстрелах впервые сработала 20 декабря. До этого замгубернатора региона Оксана Крутько указывала, что при тестовом оповещении сообщения приходили спустя от шести до 15 минут в зависимости от оператора. Старовойт заявил, что 15 минут — это недопустимо много, а пять — «тоже многовато».