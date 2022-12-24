Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для поездки в Звездный городок

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для посещения Звездного городка в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к главе государства.

Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке по приглашению российского лидера Владимира Путина. «Президент ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере», — говорилось в сообщении на сайте Лукашенко.

26–27 декабря президент Белоруссии примет участие в саммите глав стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге. Участники подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию «в наиболее актуальных для содружества сферах», уточнялось в сообщении.

О планах отправить в космос космонавта из Белоруссии и включение его в экипаж МКС Путин сообщал в ноябре 2021 года. В апреле 2022 года Путин поручил «Роскосмосу» организовать полет белорусских представителей в космос.

В июне Национальная академия наук Белоруссии направила в «Роскосмос» список из 29 кандидатов. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».