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Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов в Подмосковье

Александр Лукашенко перед саммитом СНГ посетит Центр подготовки космонавтов в Подмосковье
Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги Владимира Путина 24 декабря посетит Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке в Московской области. В центре проходит отбор белорусских кандидатов на полет в космос, сообщается на сайте главы государства.

«Президент ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере», — говорится в сообщении.

26–27 декабря белорусский лидер примет участие в саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. «Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах», — говорится в сообщении.

О том, что Россия готова отправить в космос белорусского космонавта и включить его в экипаж МКС, Путин сообщил в ноябре 2021 года. По его словам, с такой инициативой выступил Минск. В апреле 2022 года российский президент поручил «Роскосмосу» организовать полет белорусских представителей в космос на российском корабле.

В июне Национальная академия наук Белоруссии направила в «Роскосмос» список из 29 кандидатов. 30 июня Дмитрий Рогозин, который тогда занимал должность генерального директора «Роскосмоса», сообщил, что отбор кандидатов начался и завершится не менее, чем через два месяца. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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