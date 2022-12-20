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Путин назвал ситуацию в ЛНР «весьма сложной»

Путин: ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевой вопрос — обеспечение безопасности
Пасечник доложил президенту об экономическом состоянии региона и указал, что большинство шахтеров «ушли на фронт». Путин пообещал выделить дополнительные субсидии и отметил, что ключевой вопрос — обеспечение безопасности граждан
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ситуация в Луганской Народной Республике (ЛНР) остается весьма сложной, тем не менее ключевым является вопрос обеспечения безопасности проживающих там граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

В ходе совещания с главой государства Пасечник, в том числе, доложил, что угольная отрасль в ЛНР на сегодняшний день является нерентабельной, поскольку после начала спецоперации на Украине 58% молодых шахтеров ушли на фронт. «К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300», — сказал врио главы республики. Он также попросил Путина включить ЛНР в госпрограммы по поставкам угля.

В ответ президент пообещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам, а также пообещал не навязывать ЛНР решений по теме приватизаций угольных предприятий. «Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей», — подчеркнул Путин.

ЛНР, а также ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые состоялись в конце сентября. Об установлении полного контроля над всей территорией ЛНР министр обороны России Сергей Шойгу отчитался в начале июля. В середине ноября Пасечник заявил, что Украина контролирует не более 1% территории республики.

В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для каждого из четырех регионов нужно составить индивидуальные программы социально-экономического развития. Он также сообщил о начале процесса синхронизации законодательной базы этих субъектов с федеральной, чтобы предприятия могли пользоваться всеми мерами господдержки.

20 декабря новые регионы назначили первых сенаторов в Совет Федерации. В частности, от ЛНР сенатором, представляющим исполнительные органы власти, стала заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. От представительной ветви власти ЛНР в верхнюю палату парламента России назначена Ольга Бас. Она занимала должность руководителя администрации главы ЛНР с декабря 2018 года и была освобождена от нее 2 декабря в связи с тем, что стала депутатом регионального парламента.

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Путин назвал ситуацию в ЛНР «весьма сложной»
Путин назвал ситуацию в ЛНР «весьма сложной»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин ЛНР шахтеры Экономика Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

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