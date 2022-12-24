Шесть человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Кемерово

Из-за пожара в доме престарелых в Кемерово пострадали шесть человек

Медицинская помощь потребовалась шестерым людям, пострадавшим в результате пожара в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф.

«Всего помощь оказана шестерым пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения легкой степени, они определены на амбулаторное лечение, два человека с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало о 13 погибших. Эту цифру подтвердили в центре.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной возгорания могла стать неисправность печи. «Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — заявил собеседник агентства. Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или проводки.

Возгорание произошло ночью 24 декабря, его площадь составила 180 кв. м. Соболезнования в связи с произошедшим выразил губернатор региона Сергей Цивилев. Он обещал, что власти проверят дома престарелых в регионе.