«Интерфакс» узнал о выходе России из «коррупционной» конвенции Евросовета

«Интерфакс»: Россия выйдет из конвенции Совета Европы об ответственности за коррупцию

Решение принято на фоне решения Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), указал источник агентства

Вид на здание штаб-квартиры Европейской комиссии (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство России поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с соответствующим проектом.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. Конвенция, в частности, содержит положения о криминализации коррупционных деяний, регламентирует вопросы правовой помощи и выдачи.

По словам источника «Интерфакса», в проекте сказано, что такое решение принимается в связи с принятием комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Денонсация Россией конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, также отмечается в документе.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Россия вышла из состава Совета Европы в середине марта, спустя 26 лет участия. До этого, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации и в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея Совета Европы уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава Совета Европы.

В российском МИДе объяснили решение выйти из состава Совета Европы злоупотреблением «своим большинством» в комитете министров Совета Европы со стороны государств Евросоюза и НАТО, что становится продолжением «линии на разрушение» этой организации.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия намерена денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) и еще четыре конвенции, а также ряд документов, которые не отвечают интересам государства. 1 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении Россией участия в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.