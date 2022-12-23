Посол Кении Огуту в ответ на слова Борреля: в Африке знают о России

Посол Кении ответил на слова Борреля про знания жителей Африки о России

Бенсон Огуту (Фото: Kenya Embassy Moscow / Twitter)

В Кении знают, где находится Россия, заявил в интервью «РИА Новости» посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.

Так он ответил на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он выразил сомнение в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России.

Отугу ответил, что Боррель высказал лишь свое мнение. Дипломат подчеркнул, что отношения Кении с Россией «плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад». «Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — отметил он.

Cлова главы европейской дипломатии также комментировал Путин. По его словам, в Африке знают, где находится Россия, и ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала европейскому чиновнику «не мерить людей по себе». «Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — отметила она.