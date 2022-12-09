Путин ответил на слова Борреля об Африке и России

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Президент России Владимир Путин не согласился с заявлением верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля об африканцах и России. Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции саммита ЕС. Трансляцию вел РБК.

«В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма», — заявил президент.

Он также напомнил, что практически все страны этого континента в какой-то момент получали поддержку от СССР и России — «политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную». «У нас очень устойчивые добрые, дружеские отношения с африканскими странами, и они продолжаются», — отметил Путин.

Ранее Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию. «Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света… Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах (столицы Мали. — РБК) Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!», — сказал Боррель. Он предположил, что эти люди не знают, где находится Донбасс, и не знают, кто такой Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала европейскому чиновнику не мерить людей по себе. «Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — отметила Захарова.