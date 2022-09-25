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В Уганде приравняли нападение на Россию к атаке на Африку

Командир сухопутных войск Уганды: нападение на Россию — это нападение на Африку
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Сын президента Уганды, командующий сухопутными войсками страны Мухузи Кайнеругаба, заявил, что нападение на Россию можно считать нападением на Африку.

«Президенту [Владимиру] Путину необязательно угрожать ядерной войной, мы его слышим. Нападение на Россию — это нападение на Африку!» — написал он в Twitter.

Генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба — угандийский военачальник, командующий сухопутными войсками Народных сил обороны Уганды. Он — сын президента страны Йовери Мусевени.

Кайнеругаба командует силами специального назначения, которые наряду с Народными силами обороны обвиняются в применении чрезмерной силы и похищениях. В конце февраля он поддержал решение Москвы о проведении военной операции на Украине.

Так Кайнеругаба прокомментировал слова Путина о возможности применения Россией ядерного оружия для защиты страны. Российский президент говорил об этом, объявляя частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Он тогда указал, что представители стран НАТО используют «ядерный шантаж» и допускают применение ядерного оружия против России.

Путин напомнил, что Россия также обладает таким вооружением. «Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он, предупредив тех, кто угрожает России ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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После этого в Вашингтоне заявили, что отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил, но пока не видят причин для принятия мер по сдерживанию. Также в США предупредили о катастрофических последствиях для России в случае применения ею ядерного оружия и «решительном» ответе на такие действия.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об условиях применения Москвой ядерного оружия, указал, что они прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. В частности, в перечне есть пункт о возможном применении ядерного оружия в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

До этого Путин не раз заверял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Песков заявлял, что любой исход спецоперации на Украине, «конечно, не повод для применения ядерного оружия».

Теги
ядерное оружие Уганда Африка
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