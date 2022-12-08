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Политика ,  
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Захарова посоветовала Боррелю «не мерить людей по себе»

Захарова посоветовала Боррелю не судить по себе после его слов об Африке
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, заявившему, что в Африке не знают, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс, не стоит судить людей по себе, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — говорится в сообщении Захаровой.

Она напомнила о неловких инцидентах европейских политиков: «премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Чёрного, спикер палаты представителей США вместо Украины славит Ухань».

Ранее Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев африканцев, поддерживающих Россию, сообщает «РИА Новости». «Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света… Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах (столицы Мали. — РБК) Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!». Это шокирует! Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин», — сказал он.

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Теги
Персоны
Жозеп Боррель Мария Захарова Владимир Путин Африка Донбасс

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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