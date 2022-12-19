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Захарова обвинила США в провоцировании прямого конфликта с Россией

Захарова: политика США ставит Вашингтон и Москву на грань прямого столкновения
Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Anna Rose Layden / Getty Images)

Политика США ставит Вашингтон и Москву на грань прямого столкновения, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который в опубликованном 15 декабря интервью «Медузе» (признана иноагентом) сказал, что руководство Соединенных Штатов с начала президентского срока Джо Байдена пыталось выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но этого не получилось по вине Москвы. «На наше предложение они ответили тем, что сделали отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми», — утверждал представитель Госдепа. По его словам, российская спецоперация на Украине — лучшая тому иллюстрация.

Захарова назвала заявление Прайса «ложной конструкцией, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию». Вашингтон стремится «сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию», игнорируя геополитическую обстановку в мире, считает представитель российского ведомства. Она добавила, что США втягиваются в конфликт на Украине, «не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие «на земле».

«Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения», — убеждена Захарова. Она призвала администрацию Байдена «трезво оценить ситуацию» и «не раскручивать спираль опасной эскалации».

«Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет», — отметила Захарова. Россия заинтересована в снижении напряженности между странами и мирном сосуществовании «на основе строгой взаимности», но в США не готовы «договариваться по-честному», считает она.

США после начала российской военной операции на Украине неоднократно поставляли Киеву оружие. Россия критикует такие действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что США целенаправленно и старательно «подливают масла в огонь», но военная помощь Запада не помешает России достичь целей спецоперации.

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Персоны
МИД Мария Захарова США международная политика Госдепартамент США

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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