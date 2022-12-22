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Суд не стал рассматривать дела против Демушкина о дискредитации армии

Бабушкинский суд Москвы не стал рассматривать дела Демушкина о дискредитации армии
Дмитрий Демушкин
Дмитрий Демушкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бабушкинский суд Москвы не стал рассматривать дела против националиста, бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина по ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП (о дискредитации российской армии). Решение суда есть у РБК.

«Протокол об административном правонарушении не может быть составлен по истечении срока давности привлечения лица к ответственности», — поясняется в документе. Протокол об административном правонарушении был составлен в ноябре, «при описании события вменяемого административного органа должностное лицо указывает, что правонарушение совершено ** октября 2022 года», при этом в материалах делах содержатся рапорт оперуполномоченного и акт осмотра интернет-ресурса от июня. «Таким образом, моментом выявления состава правонарушения является ** июня 2022 года», — заключили в суде.

Согласно ст. 4.5 КоАП, постановление по делу не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу, рассматриваемому судьей, — трех) со дня совершения административного правонарушения. При длящемся правонарушении сроки считаются не со дня его совершения, а со дня обнаружения.

Бабушкинский суд постановил возвратить материалы дела в отношении Демушкина в ОМВД России по Тверскому району Москвы «для устранения выявленных недостатков».

Как пояснил сам Демушкин РБК, дела на него были возбуждены за слова, сказанные в конце февраля, а статья, по которой открыли дела, появилась в марте. «Он (закон. — РБК) имел обратную силу, так как, по их словам, это было длящееся нарушение», — уточнил Демушкин. По его словам, срок вышел и «Бабушкинский суд, видимо, не захотел с этим разбираться».

После начала военной спецоперации России на Украине Дмитрий Демушкин критиковал российские власти и требовал прекращения конфликта. 23 ноября в отношении Демушкина составили два административных протокола о дискредитации российской армии, националисту грозили два штрафа на общую сумму до 100 тыс. руб.

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До этого у него прошел обыск в рамках дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4, наказание — до семи лет лишения свободы). Демушкин уточнял, что речь шла не об обыске, а об «осмотре жилого помещения». Сотрудники правоохранительных органов сказали, что «ничего не нашли, что дела нет». Адвокат Демушкина Олег Колесников назвал причиной обысков журналистскую деятельность своего клиента.

Теги
Дмитрий Демушкин Бабушкинский суд дискредитация армии новости
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