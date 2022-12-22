Суд не стал рассматривать дела против Демушкина о дискредитации армии

Дмитрий Демушкин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Бабушкинский суд Москвы не стал рассматривать дела против националиста, бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина по ст. 20.3.3. ч. 1 КоАП (о дискредитации российской армии). Решение суда есть у РБК.

«Протокол об административном правонарушении не может быть составлен по истечении срока давности привлечения лица к ответственности», — поясняется в документе. Протокол об административном правонарушении был составлен в ноябре, «при описании события вменяемого административного органа должностное лицо указывает, что правонарушение совершено ** октября 2022 года», при этом в материалах делах содержатся рапорт оперуполномоченного и акт осмотра интернет-ресурса от июня. «Таким образом, моментом выявления состава правонарушения является ** июня 2022 года», — заключили в суде.

Согласно ст. 4.5 КоАП, постановление по делу не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу, рассматриваемому судьей, — трех) со дня совершения административного правонарушения. При длящемся правонарушении сроки считаются не со дня его совершения, а со дня обнаружения.

Бабушкинский суд постановил возвратить материалы дела в отношении Демушкина в ОМВД России по Тверскому району Москвы «для устранения выявленных недостатков».

Как пояснил сам Демушкин РБК, дела на него были возбуждены за слова, сказанные в конце февраля, а статья, по которой открыли дела, появилась в марте. «Он (закон. — РБК) имел обратную силу, так как, по их словам, это было длящееся нарушение», — уточнил Демушкин. По его словам, срок вышел и «Бабушкинский суд, видимо, не захотел с этим разбираться».

После начала военной спецоперации России на Украине Дмитрий Демушкин критиковал российские власти и требовал прекращения конфликта. 23 ноября в отношении Демушкина составили два административных протокола о дискредитации российской армии, националисту грозили два штрафа на общую сумму до 100 тыс. руб.

До этого у него прошел обыск в рамках дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4, наказание — до семи лет лишения свободы). Демушкин уточнял, что речь шла не об обыске, а об «осмотре жилого помещения». Сотрудники правоохранительных органов сказали, что «ничего не нашли, что дела нет». Адвокат Демушкина Олег Колесников назвал причиной обысков журналистскую деятельность своего клиента.