На националиста Демушкина составили два протокола о дискредитации армии

Дмитрий Демушкин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В отношении одного из бывших организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина составили два административных протокола о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), соответствующие записи появились в картотеке Тверского районного суда Москвы. Националисту грозят два штрафа на общую сумму до 100 тыс. руб.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что в отношении Демушкина завели «два административных дела о распространении фейков про ВС РФ» и его могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. руб. В сообщении отмечалось, что в начале ноября у него проходил обыск.

В пресс-службе московского главка МВД РБК сообщили, что «информация не поступала по данному инциденту».

Сам националист заявил, что не знает об административных делах против него. В своем телеграм-канале он написал, что у Mash есть «осведомители в органах», поэтому авторы могут обладать большей информацией. Демушкин уточнил, что у него проводился не обыск, а «осмотр жилого помещения».

В комментарии РБК Демушкин указал, что в публикациях в Telegram рассказал все, что ему известно. Он отметил, что осмотр в его доме 8 ноября проходил по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 280.4 УК (призывы к деятельности, направленной против безопасности государства). «У меня бумага эта осталась, там никаких административок не было. Причины также не было указано в материале <...>. Сказали, что ничего не нашли, что дела нет», — рассказал он. О фейках об армии, по его словам, «вообще разговора не было».

Адвокат Демушкина Олег Колесников назвал причиной обысков журналистскую деятельность националиста. Колесников уточнил, что дело против его подзащитного заводить не стали и не задерживали, статуса в рамках дела у него нет.

Демушкин был лидером организаций «Славянский союз» и «Русские», признанных экстремистскими и запрещенных на территории России. В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам заключения после публикации в соцсети двух фотографий с баннерами «Русского марша» с экстремистскими лозунгами. Подсудимый вину отрицал: по его словам, силовики проверяли все транспаранты и баннеры при проходе на акцию и претензий к ним не возникло. 20 февраля 2019 года Демушкина освободили в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды). В том же году он на некоторое время стал главой администрации Барвихи.

После начала военной операции на Украине Демушкин критиковал российские власти и призывал к прекращению конфликта.