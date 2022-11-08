У националиста Демушкина прошел обыск

К бывшему организатору «Русских маршей» пришла полиция. Его адвокат утверждает, что обыск связан с «журналистской» деятельностью

Дмитрий Демушкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

У националиста и одного из бывших организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина прошел обыск. Об этом он лично сообщил в соцсетях. Информацию подтвердил РБК адвокат Демушкина Олег Колесников.

«В 6:30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали <...>. Связано с журналистской деятельностью», — сообщил защитник.

Позднее Колесников уточнил ТАСС, что Демушкин проходит по делу в статусе свидетеля.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Демушкин был лидером организаций «Славянский союз» и «Русские», признанных экстремистскими и запрещенными на территории России, а также одним из организаторов ежегодных «Русских маршей». В октябре 2016 года его задержали, а после отправили под домашний арест. В отношении Демушкина было возбуждено уголовное дело о разжигании национальной розни. В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам заключения, признав виновным в публикации в соцсети двух фотографий с баннерами «Русского марша» с экстремистскими лозунгами. Подсудимый вину отрицал и заявлял, что все транспаранты и баннеры при проходе на акцию проверялись силовиками, которые претензий к ним не имели. 20 февраля 2019-го Демушкин был освобожден судом в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды). В том же году он на некоторое время стал главой администрации Барвихи на фоне конфликта местных чиновников и администрации Одинцовского района.

После начала военных действий на Украине Демушкин выступал с критикой российских властей и требовал прекращения конфликта.