Националист Демушкин назвал причину обыска в своем доме

Дмитрий Демушкин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Обыск в доме у националиста и одного из бывших организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина проходил в рамках дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3. ст. 280.4, до семи лет лишения свободы), задерживать его не стали. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Пришли с утра сотрудники ФСБ, все как положено в масках и сопровождении. Вели все себя прилично, не били, не кричали, сильно не мусорили. <...> Причина визита — материал по ч. 3. ст. 280.4», — написал он.

«Ничего не объясняли, кроме того, что много говорю на эфирах», — добавил Демушкин. В доме, по его словам, проводили не обыск, а осмотр жилого помещения: «Чем первое отличается от второго не спрашивайте, юридически отличия есть, практически нет».

Адвокат Демушкина Олег Колесников сказал РБК, что дело в отношении его подзащитного заводить не стали, статуса у него тоже нет. Основанием для осмотра жилья стало постановление Мосгорсуда, выданное по инициативе ФСБ, уточнил защитник. Самого Демушкина опросили.

Пока в отношении Демушкина идет проверка, сообщила в своем телеграм-канале член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. «Тема проверки — «возможная дискредитация государственной власти за рубежом». Конкретики не дали», — написала она.

Об обысках в доме у Демушкина утром 8 ноября сообщил он сам, позднее информацию подтвердил РБК Колесников. Он заявил, что к Демушкину пришли из-за его журналистской деятельности, силовики изъяли у него телефон — сейчас националист, по его собственным словам, пользуется чужим.

Демушкин был лидером организаций «Славянский союз» и «Русские», признанных экстремистскими и запрещенными на территории России, а также одним из организаторов ежегодных «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам заключения после публикации в соцсети двух фотографий с баннерами «Русского марша» с экстремистскими лозунгами. Подсудимый вину отрицал: по его словам, все транспаранты и баннеры при проходе на акцию проверялись силовиками, у которых претензий не возникло. 20 февраля 2019 года Демушкина освободили в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды). В том же году он на некоторое время стал главой администрации Барвихи.

После начала спецоперации на Украине Демушкин критиковал российские власти и требовал прекращения конфликта.