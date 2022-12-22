Клишас исключил ввод ограничений на выезд из России

Ограничения на выезд из России для граждан не вводились и вводиться не будут, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете».

«Есть положения Конституции, которые говорят о правах граждан, в том числе о том, что граждане имеют право свободно покидать страну и возвращаться в нее. Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет», — сказал Клишас в ответ на вопрос, стоит ли ожидать каких-то законодательных изменений в правилах выезда и въезда в Россию в случае мобилизации.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. По ее словам, этой темы нет в повестке, и она «ни разу не поднималась». Сообщения о подготовке новой волны мобилизации она назвала «слухами и фейками».

В начале декабря президент Владимир Путин также говорил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России нет. По его словам, половина из уже мобилизованных стали боевым резервом (в конце октября Минобороны сообщило о выполнении задачи по призыву 300 тыс. мобилизованных).

«150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах», — рассказывал президент.