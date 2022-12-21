Матвиенко заявила, что новая волна мобилизации не обсуждается

Матвиенко — о второй волне мобилизации: этой темы нет в повестке

Спикер Совфеда считает, что сообщения о подготовке новой волны мобилизации в России «фабрикуются на Украине»

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Владимир Путин уже говорил, что необходимости в новой волне мобилизации нет, этой темы нет в повестке дня, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Вы хорошо слушали высказывание на этот счет президента России, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. И я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке», — сказала Матвиенко журналистам.

Сообщения о подготовке новой волны мобилизации она назвала «слухами и фейками».

«Это попытки раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство. И здесь для наших западных «партнеров» все методы хороши. Мы знаем, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются», — сказала Матвиенко.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался. В Кремле это объясняли тем, что юридически для этого «указ не нужен». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — говорил Дмитрий Песков.

9 декабря Владимир Путин вновь заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет. По его словам, половина из уже мобилизованных стали боевым резервом. «150 тыс. находятся в группировке. Из тех, кто находится в группировке, только 77 тыс. в боевых подразделениях. Остальные либо на вторых-третьих позициях, это фактически роль территориальных войск, либо занимаются дополнительной подготовкой. А еще 150 тыс. не находятся даже в группировке, они находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается, что это такой боевой резерв», — пояснил глава государства.