На Украине заявили, что Россия получает опыт боевых действий против НАТО

Россия становится сильнее в ходе спецоперации на Украине, так как получает опыт борьбы «фактически с армией НАТО». Продолжение боевых действий сокращает качественную пропасть между двумя сторонами, пояснила украинский вице-премьер

Ольга Стефанишина (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Военная операция России на Украине дает российской стороне опыт борьбы «фактически с армией НАТО». Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.

По ее словам, боевые действия дают «российской армии драгоценный опыт ведения боевых действий, фактически, с армией НАТО, которая уже обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО». «Так что они станут сильнее», — отметила она.

По ее словам, российские спецслужбы накапливают информацию и данные, которые они получают в ходе боевых действий. Стефанишина предостерегла западных политиков от «близорукости».

Вице-премьер Украины предупредила, что чем больше колебаний «демократический мир» проявляет в принятии любых мер по привлечению России к ответственности, тем сильнее становится Россия, так как продолжение боевых действий сократит качественную пропасть между двумя сторонами.

На вопрос откажется ли Украина от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила утвердительно.

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