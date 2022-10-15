На Украине заявили, что Россия получает опыт боевых действий против НАТО
Военная операция России на Украине дает российской стороне опыт борьбы «фактически с армией НАТО». Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
По ее словам, боевые действия дают «российской армии драгоценный опыт ведения боевых действий, фактически, с армией НАТО, которая уже обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО». «Так что они станут сильнее», — отметила она.
По ее словам, российские спецслужбы накапливают информацию и данные, которые они получают в ходе боевых действий. Стефанишина предостерегла западных политиков от «близорукости».
Вице-премьер Украины предупредила, что чем больше колебаний «демократический мир» проявляет в принятии любых мер по привлечению России к ответственности, тем сильнее становится Россия, так как продолжение боевых действий сократит качественную пропасть между двумя сторонами.
На вопрос откажется ли Украина от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила утвердительно.
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