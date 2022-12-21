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Рогов сообщил об обстреле Энергодара

Рогов: Энергодар находится под огнем боевиков ВСУ
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Энергодар находится под обстрелом вооруженных сил Украины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС, слышны взрывы», — добавил Рогов. По предварительной информации, украинские военные обстреляли прилегающую территорию из «тяжелой артиллерии натовского образца», было как минимум три прилета.

Рогов назвал происходящее «явной подготовкой» фона для предстоящих переговоров между МАГАТЭ и Россией в Москве. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 декабря прилетит в Москву, чтобы обсудить установление безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Станция после начала российской военной операции на Украине неоднократно подвергалась обстрелам.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области Украины, на левом берегу Днепра. Запорожская АЭС расположена в черте города.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин поручил правительству принять объекты станции в федеральную собственность.

Теги
Владимир Рогов Энергодар Запорожская область Запорожская АЭС
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