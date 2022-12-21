Минобороны заявило о взятии новых рубежей на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении заняты новые рубежи и господствующие высоты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России заняли новые рубежи и высоты на донецком направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны в телеграм-канале.

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи», — указано в сообщении. Отмечается, что за сутки на этом направлении были убиты более 80 украинских военных, уничтожен один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На южно-донецком направлении российские военные артиллерийским огнем поразили подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Новомихайловка и Пречистовка в ДНР. Армия уничтожила две боевые бронированные машины и четыре пикапа, украинская сторона потеряла до 50 военных убитыми и ранеными.

19 декабря Минобороны сообщало, что российские военные заняли «более выгодные рубежи» на донецком направлении, что помогло сорвать «попытки противника провести разведку боем позиций российских войск» в направлении нескольких населенных пунктов ДНР.

В середине декабря врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что под контроль России перешло уже больше половины территории республики. Задачей военных он назвал занять ее всю в пределах «конституционных границ», то есть административных границ Донецкой области по состоянию на 2014 год.